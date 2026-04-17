In Stuttgart stechen vier berufliche Bildungsgänge heraus. In diesen fehlten 38 Prozent regelmäßig oder ganz, so Schulleiter Felix Winkler. Dahinter steckten oft Suchtprobleme.
Er gehört eigentlich nicht zu den Schülern, die das Problem sind. Aber auch er kennt das: Wenn die Nacht sich zu gut anfühlt, um schlafen zu gehen. Wenn man am Handy festhängt, sich in Social Media verliert oder „zockt“, also Videospiele spielt. „In der Nacht bin ich frei und nicht gezwungen, irgendwelchen Aufgaben nachzugehen“, sagt der Schülervertreter aus einer Kaufmännischen Schule in Stuttgart, der hier anonym bleiben soll. Auch er habe schon „Nächte geopfert“ und morgens dann verschlafen. „Bei uns kommen sehr viele nicht zur Schule, weil sie teilweise nachts wach sind“, sagt der junge Stuttgarter.