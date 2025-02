Im US-Ministerium ausgestrahlt: Fake-Video: US-Präsident Trump küsst Füße von Elon Musk

1 Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, und US-Präsident Donald Trump. In einem Fake-Video küsst Trump Musk die Füße (Archivfoto). Foto: dpa/Alex Brandon

Auf offiziellen Bildschirmen des Wohnungsbauministeriums ist ein gefälschtes Video aufgetaucht, in dem Trump Musk die Füße küsst. Das Ministerium kündigte am Montag eine Untersuchung an.











Ein gefälschtes Video, in dem US-Präsident Donald Trump die Füße von Tech-Milliardär Elon Musk küsst, ist auf offiziellen Bildschirmen im Wohnungsbauministerium gezeigt worden. Das Ministerium kündigte am Montag (Ortszeit) eine Untersuchung und die Bestrafung der Verantwortlichen an. In das offenbar mit Künstlicher Intelligenz erstellte Video war laut einem Bericht der „New York Times“ die Aussage „Lang’ lebe der wahre König“ montiert.