Im Streit mit Sohn Brooklyn kontert Victoria Beckham nun erstaunlich direkt: Die "Brand Beckham" sei nie ein Thema in ihrer Familie gewesen - und sie sei alles andere als eine Helikopter-Mutter.
Der Konflikt zwischen Brooklyn Beckham (27) und seiner Familie schwelt nun schon seit Monaten. Anfang des Jahres sorgte ein Statement des ältesten Sohnes von Victoria (52) und David Beckham (51) für Aufruhr: Darin behauptete er, seine Familie stelle "öffentliche Werbung über alles" und "Brand Beckham kommt immer zuerst". Scharfe Worte - die seine Mutter nun öffentlich zurückweist.