Nur ein einziges Mal wird Ricky Martin 2026 in Deutschland auftreten: Am 27. Juni steht der Grammy-Gewinner in Oberhausen auf der Bühne - mit Welthits, spektakulärer Inszenierung und einer Show, die viele Überraschungen bereithält.
Ricky Martin (54) hat über 70 Millionen Alben verkauft, in Broadway-Stücken mitgewirkt und sich in internationalen Fernsehserien bewiesen - jetzt kommt der Weltstar für eine Nacht nach Deutschland. Am 27. Juni 2026 tritt der Grammyprämierte Sänger in Oberhausen auf. Es ist sein einziges Konzert hierzulande in diesem Jahr.