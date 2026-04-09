Nur ein einziges Mal wird Ricky Martin 2026 in Deutschland auftreten: Am 27. Juni steht der Grammy-Gewinner in Oberhausen auf der Bühne - mit Welthits, spektakulärer Inszenierung und einer Show, die viele Überraschungen bereithält.

Ricky Martin (54) hat über 70 Millionen Alben verkauft, in Broadway-Stücken mitgewirkt und sich in internationalen Fernsehserien bewiesen - jetzt kommt der Weltstar für eine Nacht nach Deutschland. Am 27. Juni 2026 tritt der Grammyprämierte Sänger in Oberhausen auf. Es ist sein einziges Konzert hierzulande in diesem Jahr.

Für seine deutschen Fans dürfte das ein besonderer Termin sein. Wer Ricky Martin live erleben will, hat 2026 keinen zweiten Anlauf.

Der Star des Latin-Pop-Boom

Kaum ein Künstler steht so sehr für den Latin-Pop-Boom der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre wie Ricky Martin. Mit Songs wie "María", "Livin' la Vida Loca" und "La Copa de la Vida" hatte er internationale Erfolge, die bis heute regelmäßig gespielt werden. Gleichzeitig trug er dazu bei, dass Latin-Pop auch im Mainstream stärker wahrgenommen wurde. Auch abseits der Musik hat sich Martin immer wieder in anderen Bereichen versucht, etwa am Broadway, als Schauspieler oder als Autor.

Ein Abend in Oberhausen

Der 27. Juni 2026 dürfte für Fans in Deutschland daher von besonderem Interesse sein, da es sich um den einzigen Auftritt von Ricky Martin hierzulande handelt. Das Konzert in Oberhausen ist aktuell die einzige Gelegenheit, ihn in diesem Jahr live zu sehen.

Auf dem Programm stehen voraussichtlich bekannte Songs aus verschiedenen Phasen seiner Karriere. Damit richtet sich der Abend vor allem an ein Publikum, das seine größten Hits live erleben möchte.