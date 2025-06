Im Ostmeer entdeckt: Vier Nordkoreaner treiben in Holzboot nach Südkorea

1 Ein Holzboot wurde in südkoreanischen Gewässern entdeckt (Archivbild). Foto: dpa/Francisco Seco

Vier Menschen sind in einem Holzboot auf dem Meer unterwegs und treiben in südkoreanische Gewässer. Um Flüchtlinge handelt es sich allerdings nicht.











Link kopiert



Vier Menschen aus Nordkorea sind nach Angaben aus Seoul auf einem Holzboot abgedriftet und in südkoreanische Gewässer getrieben. Wie ein südkoreanischer Militärangehöriger am Donnerstag erklärte, überquerte das Boot im Mai die Demarkationslinie zwischen beiden Staaten. Die Menschen seien rund hundert Kilometer östlich der Küste vor der Provinz Gangwon im Ostmeer entdeckt worden. Ostmeer ist der in Südkorea gebräuchliche Begriff für das Nebenmeer des Pazifiks, das auch als Japanisches Meer bezeichnet wird.