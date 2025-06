Im österreichischen Zillertal: Deutscher bei Horrorunfall mit Gleitschirm verunglückt

1 Der Mann verunglückte mit einem Gleitschirm. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Sebastian Gollnow

Windböen haben einen deutschen Gleitschirmpiloten in Österreich gleich zweimal unglücklich erfasst - es gab noch weitere Unfälle mit Gleitschirmen.











Ein Deutscher hat mit seinem Gleitschirm in Österreich einen Horrorunfall erlebt. Der 51-Jährige aus Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis) wurde in Österreich schon beim Start von einer Windböe erfasst, wie die Polizei Tirol berichtete. Der Unfall ereignete sich bei Hippach im Zillertal. Gleich drei weitere Gleitschirmunfälle beschäftigten die Tiroler Polizei am Samstag.