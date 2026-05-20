Beim Auftakt der Eastern-Conference-Finals im Madison Square Garden saßen zahlreiche Promis auf der Tribüne. Michael J. Fox, Lenny Kravitz, Dustin Hoffman und Timothée Chalamet feuerten die New York Knicks an.
Beim Auftakt der Eastern-Conference-Finals im Madison Square Garden in New York City haben die NBA-Stars auf dem Spielfeld eine Menge prominenter Unterstützung erhalten. Einige berühmte Knicks-Fans waren am Dienstagabend beim ersten Spiel gegen die Cleveland Cavaliers mit dem deutschen Basketball-Weltmeister Dennis Schröder (32) vor Ort.