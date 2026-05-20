Beim Auftakt der Eastern-Conference-Finals im Madison Square Garden saßen zahlreiche Promis auf der Tribüne. Michael J. Fox, Lenny Kravitz, Dustin Hoffman und Timothée Chalamet feuerten die New York Knicks an.

Beim Auftakt der Eastern-Conference-Finals im Madison Square Garden in New York City haben die NBA-Stars auf dem Spielfeld eine Menge prominenter Unterstützung erhalten. Einige berühmte Knicks-Fans waren am Dienstagabend beim ersten Spiel gegen die Cleveland Cavaliers mit dem deutschen Basketball-Weltmeister Dennis Schröder (32) vor Ort.

Oscarpreisträger und Kultregisseur feuern die New York Knicks an Schauspieler Michael J. Fox (64) und seine Frau Tracy Pollan (65), der Komiker John Leguizamo (65), "The Tonight Show"-Moderator Jimmy Fallon (51) und Rockstar Lenny Kravitz (61) feuerten ihr Team an, wie auf zahlreichen Bildern zu sehen ist. Kravitz saß dabei neben dem Oscarpreisträger Dustin Hoffman (88) und dessen Sohn Jake (45). Zu ihnen gesellten sich außerdem Filmstar Timothée Chalamet (30) und dessen Kollege Ben Stiller (60), der mit seiner Frau Christine Taylor (54) am Spielfeldrand saß. Schauspieler Tracy Morgan (57) und Regisseur Spike Lee (69) jubelten ebenfalls für die Knicks.

Auch die "Sopranos"-Stars Michael Imperioli (60) und Steve Schirripa (69) saßen im Madison Square Garden auf der Tribüne, gemeinsam mit dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg (84) und Sängerin Maggie Rogers (32).

Die New York Knicks haben den Titel seit 1973 nicht mehr gewonnen

Offenbar hat die prominente Unterstützung im Madison Square Garden geholfen: Die New York Knicks konnten im Schlussviertel einen 22 Punkte Rückstand aufholen und feierten einen 115:104-Sieg im ersten Halbfinalspiel gegen die Cleveland Cavaliers. Damit ist das Team dem NBA-Finale einen Schritt näher gekommen, drei Siege fehlen noch. Die New York Knicks waren seit 1999 nicht mehr in den NBA-Finals vertreten, seit 1973 hat die Mannschaft den Titel nicht mehr gewonnen. Spiel zwei gegen Cleveland steigt am Freitag erneut in New York.