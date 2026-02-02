Sorgt Harry Styles für den nächsten Sneakertrend? Der Superstar machte bereits die Adidas Sambas populär, jetzt könnte der Ballett-Sneaker dank des Sängers zum Schuhtrend des Jahres werden.

Harry Styles (31) hat es wieder getan: Mit nur einem Musikvideo setzt der britische Superstar einen Modetrend, der das Jahr 2026 maßgeblich prägen könnte. In seinem neuesten Clip zu "Aperture" präsentiert sich Styles in einem Look, der die Grenzen zwischen sportlicher Lässigkeit und graziler Eleganz verschwimmen lässt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen dabei Schuhe, die auf den ersten Blick ungewohnt wirken, aber bereits jetzt als das nächste große Ding am Modehimmel gehandelt werden: der Ballett-Sneaker oder "Sneakerina".

Ein Hybrid-Schuh erobert die Straße In "Aperture" trägt Harry Styles ein ganz besonderes Modell aus dem Hause Prada. Der sogenannte "Prada Collapse" vereint die funktionale Ästhetik eines Sportschuhs mit der zarten Silhouette eines Ballettschuhs. Besonders auffällig ist die Farbwahl des Sängers: Ein leuchtendes Limonengrün bricht die sonst eher gedeckten Töne seines Outfits auf und setzt ein mutiges Statement.

Dieser Schuh ist kein Unbekannter in der Modewelt, denn auch Stilikonen wie Rihanna (37) wurden bereits in ähnlichen Modellen gesichtet. Doch erst durch Styles' Inszenierung im neuen Video scheint der Trend nun endgültig im Mainstream angekommen zu sein. Schon während seiner "Love on Tour"-Tournee sorgte er dafür, dass der Klassiker Adidas Samba zum trendigen Lieblingssneaker wurde.

"Balletcore" bleibt im Trend

Der Trend zum Ballett-Sneaker ist die logische Weiterentwicklung des "Balletcore", der bereits in den vergangenen Saisons die Laufstege dominierte. Während wir bisher klassische Ballerinas zu Jeans und Kleidern kombinierten, wird die Ästhetik nun alltagstauglicher und komfortabler.

Die neuen Hybrid-Modelle zeichnen sich durch extrem dünne Gummisohlen, elastische Fersenpartien und oft überkreuzte Bänder oder feine Schnürungen aus, die an die Schläppchen von Tänzerinnen erinnern. Marken wie Loewe, Simone Rocha und Miu Miu haben diesen Stil bereits aufgegriffen und zeigen, dass der "Sneakerina"-Look sowohl im High-Fashion-Bereich als auch im Streetstyle funktioniert.

Was diesen Trend so erfolgreich macht, ist die Kombination aus maximalem Tragekomfort und einer optischen Leichtigkeit, die klobigen "Dad Sneakers" oder massiven Plateauschuhen entgegensteht. Der Schuh schmiegt sich dem Fuß an wie eine zweite Haut und wirkt dadurch deutlich eleganter als herkömmliche Sportschuhe.

So stylt man den Trend im Alltag

Harry Styles macht vor, wie es geht: Er kombiniert die zierlichen Schuhe mit einer weiten, architektonisch geschnittenen Hose und einem langen Mantel. Dieser Kontrast zwischen maskulinen Schnitten und den feinen Schuhen macht den Look modern und spannend.

Für den Alltag empfiehlt es sich, den Ballet-Sneaker zu verkürzten Hosen oder Röcken zu tragen, damit die besonderen Details wie die Bänder oder die schmale Form gut zur Geltung kommen. Ob in knalligen Farben wie bei Styles oder in klassischem Schwarz und Puderrosa - dieser Trend beweist, dass Sportlichkeit und Grazie kein Widerspruch mehr sind.