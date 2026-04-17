Im gemeinsamen Podcast Tutto bene: Giovanni Zarrella rät Bruder Stefano in der Liebe zur Geduld

Im gemeinsamen Podcast "Tutto bene" sprechen die Zarrella-Brüder über Liebe und Geduld. Während Giovanni Zarrella seit über 20 Jahren mit Jana Ina verheiratet ist, hadert Stefano mit seinem Single-Leben. Sein älterer Bruder hat dazu einen klaren Rat.
In der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Tutto bene" (Podimo), die unter dem Thema Geduld steht, sprechen die Brüder Giovanni (48) und Stefano Zarrella (35) über die Liebe. Während Stefano offen erzählt, dass ihn sein Single-Dasein beschäftigt, nutzt Giovanni die Gelegenheit für persönliche Ratschläge. Passend zum Thema der Episode macht er deutlich: Gerade in der Liebe sei Geduld oft besonders wichtig.