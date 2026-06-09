Der erste "Herr der Ringe"-Film wird 25 Jahre alt - und die Comic-Con-Messe CCXP feiert das Jubiläum mit einem prominenten Gast: Frodo-Darsteller Elijah Wood ist als erster Star für die Veranstaltung im Dezember in São Paulo bestätigt.

Ein Vierteljahrhundert nach dem Kinostart des ersten "Herr der Ringe"-Films bekommt das Jubiläum eine prominente Bühne: Elijah Wood (45), in der Trilogie als Frodo Beutlin zu sehen, ist der erste bestätigte Gast der diesjährigen Comic-Con-Messe CCXP26 in São Paulo. Das berichtet der "Hollywood Reporter".

Podiumsdiskussion und Fotos mit Fans Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Fellowship Forever" und findet vom 3. bis 6. Dezember in Brasilien statt. Wood wird am 3. und 4. Dezember an einer Podiumsdiskussion teilnehmen und an beiden Tagen für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen. "CCXP hat die Tradition, große Meilensteine der Popkultur gemeinsam mit denjenigen zu feiern, die sie hautnah miterlebt haben", erklärt Roberto Fabri, Vice President Content bei der CCXP. 2025 hätten "Road to Hell" und das 20-jährige Bestehen von "Supernatural" im Mittelpunkt gestanden, nun werde "Der Herr der Ringe" 25 Jahre alt und es gebe keinen besseren Auftakt "als mit Frodo höchstpersönlich".

Ein Welterfolg mit 17 Oscars

"Der Herr der Ringe: Die Gefährten" kam am 19. Dezember 2001 in die Kinos und versammelte neben Wood eine Reihe bekannter Namen vor der Kamera, darunter Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett und Orlando Bloom.

Als erster Teil von Peter Jacksons Verfilmung der Werke J.R.R. Tolkiens legte der Film den Grundstein für eine Trilogie, die weltweit mehr als 2,9 Milliarden US-Dollar einspielte und insgesamt 17 Oscars gewann. Neben seiner Rolle als Frodo ist Wood unter anderem aus Filmen wie "Sin City" und "Happy Feet" sowie aus Serien wie "Wilfred" und "Yellowjackets" bekannt.