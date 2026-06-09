Der erste "Herr der Ringe"-Film wird 25 Jahre alt - und die Comic-Con-Messe CCXP feiert das Jubiläum mit einem prominenten Gast: Frodo-Darsteller Elijah Wood ist als erster Star für die Veranstaltung im Dezember in São Paulo bestätigt.
Ein Vierteljahrhundert nach dem Kinostart des ersten "Herr der Ringe"-Films bekommt das Jubiläum eine prominente Bühne: Elijah Wood (45), in der Trilogie als Frodo Beutlin zu sehen, ist der erste bestätigte Gast der diesjährigen Comic-Con-Messe CCXP26 in São Paulo. Das berichtet der "Hollywood Reporter".