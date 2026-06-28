Im Bus bei Nürtingen: Unbekannter Mann küsst eine 18-Jährige mehrfach gegen ihren Willen

Ein etwa 50-jähriger Mann soll in einem Bus zwischen Nürtingen und Neckartailfingen gegenüber einer jungen Frau mehrfach übergriffig geworden sein. Nun ermittelt die Polizei.
Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Samstagvormittag in einem Linienbus gegenüber einer 18-jährigen Frau übergriffig verhalten. Laut Polizei war die junge Frau gegen 10.45 Uhr mit der Buslinie 188 von Nürtingen nach Neckartailfingen unterwegs, als der Unbekannte sie ansprach und sie im weiteren Verlauf mehrfach gegen ihren Willen küsste.