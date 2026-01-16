Eine Szene zum Schmunzeln: ARD-Tagesschau-Moderatorin Susanne Daubner schminkt sich noch, als ihre Kollegen des Morgenmagazins, Anna Planken und Till Nassif, zu ihr ins Nachrichtenstudio schalten. Die Moderatoren nehmen den Patzer sportlich.

Lustiger Moment im Live-TV am Freitagmorgen: Als die Moderatoren Anna Planken (45) und Till Nassif (55) beim "ARD-Morgenmagazin" um kurz vor 7.30 Uhr für die Kurznachrichten ins "Tagesschau"-Studio zu Susanne Daubner (64) schalten, ist die Moderatorin noch gar nicht bereit für ihren Einsatz. Sie ist gerade dabei, sich fertig zu schminken. Die Live-Kamera zeigt Daubner mit einem Schminkspiegel vor dem Gesicht, auf der Theke steht noch eine Wasserflasche.

Die Moderatoren nehmen den lustigen Patzer professionell - und natürlich mit einem Augenzwinkern - zur Kenntnis. "Da wird noch aufgeräumt in Hamburg", sagt Till Nassif und lächelt, als Kollegin Daubner die Panne bemerkt und schnell die Schminksachen und die Wasserflasche wegräumt.

"Es tut mir leid", sagt Susanne Daubner dann. "Ich hatte das Ohr noch nicht dran. Deswegen hatte ich euch nicht gehört", erklärt sie. Damit meint sie den Kopfhörer, über den die Nachrichtensprecherin mit der Regie verbunden ist. Darum hatte sie nicht mitbekommen, dass das Morgenmagazin bereits zu ihr schalten wollte. "Wir waren auch ein bisschen zu früh dran...", entschuldigt Till Nassif den Zwischenfall.

Legendärer Lachflash in den Nachrichten

Die kleine Panne war nicht das erste Mal, dass sich Daubner live im TV von ihrer menschlichen Seite zeigte. Im September 2023 führte die Überleitung vom Morgenmagazin zu den Nachrichten zu einem schallenden Lachanfall bei der langjährigen ARD-Moderatorin.

Auslöser war Moderator Sven Lorig (54), der sich in der Sendung über Rugby-Regeln wunderte und dann die Übergabe zu Daubner so kommentierte: "Da muss ich mich jetzt aber konzentrieren. Guten Morgen, Susanne!" Daubner musste erst lachen, begann dann, die Nachrichten zu lesen. Doch ihr Lachanfall unterbrach sie immer wieder.