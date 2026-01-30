Die Film- und Serienwelt trauert um Catherine O'Hara. Die kanadische Schauspielerin, die durch Kultfilme wie "Kevin - Allein zu Haus" und "Beetlejuice" sowie die Serie "Schitt's Creek" weltbekannt wurde, ist im Alter von 71 Jahren gestorben.
Eine der berühmtesten Film-Mütter ist von uns gegangen: Wie das US-Magazin "People" berichtet, ist Catherine O'Hara im Alter von 71 Jahren gestorben. Ihr Manager bestätigte den Tod der kanadischen Schauspielerin demnach gegenüber dem Magazin. Weitere Details zu den Todesumständen sind bislang nicht bekannt.