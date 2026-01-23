Illegale Werbung auf Facebook: Spielbank Stuttgart will rechtlich gegen Meta-Konzern vorgehen

Facebooks Meta-Konzern macht erheblichen Umsatz mit illegaler Werbung. Die Spielbank Stuttgart will nun juristisch gegen die illegale Nutzung ihres Namens vorgehen.
Das Internet ist voll von Anzeigen, die einem versprechen, schnell reich zu werden. Ein Anbieter mit dem Namen „Glücklicher Tag“ nutzt auf Facebook eine besonders perfide Methode, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu gewinnen. Abgebildet sind Vor-und Nachnamen von Personen, die zu den großen Gewinnern eines erfolgversprechenden Glücksspiels gehören sollen.