Illegale Schlachtung bei Ulm: Mann schlachtet Schaf ohne Betäubung in Garage

In Blaustein bei Ulm hat ein 38-Jähriger ein Schaf illegal und ohne Betäubung in seiner Garage geschlachtet. Zeugen beobachteten am Mittwochabend, wie mehrere Menschen ein lebendiges Schaf aus einem Kofferraum in eine Garage zerrten, wie die Polizei mitteilte. Ob hinter der illegalen Schlachtung im Alb-Donau-Kreis ein religiöser Hintergrund steckte, war laut einem Polizeisprecher unklar. Er ging jedoch davon aus, dass das Tier für den Verzehr geschlachtet wurde.