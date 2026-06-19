Pietro Lombardi und Sarah Engels denken am 19. Juni ganz besonders an ihren Sohn Alessio. Er feiert seinen elften Geburtstag. Das Ex-Paar teilt dazu emotionale Glückwünsche auf Instagram.
Pietro Lombardi (34) und Sarah Engels (33) widmen ihrem Sohn Alessio zum elften Geburtstag liebevolle Nachrichten. Der ehemalige "DSDS"-Sieger schrieb in seiner Instagram-Story: "11 Jahre voller Liebe, Stolz und unvergesslicher Momente. Aus meinem kleinen Jungen ist ein großartiger junger Mann geworden." Lombardi erklärte, wie sehr er ihn liebe und wie stolz er sei, sein Vater zu sein. "Alles Gute mein Großer", wünschte er seinem Sohn. Dazu teilte er ein Babyfoto, das die beiden gemeinsam zeigt - Alessio als Säugling auf dem Bauch seines Vaters, der ihn strahlend ansieht.