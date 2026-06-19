Pietro Lombardi (34) und Sarah Engels (33) widmen ihrem Sohn Alessio zum elften Geburtstag liebevolle Nachrichten. Der ehemalige "DSDS"-Sieger schrieb in seiner Instagram-Story: "11 Jahre voller Liebe, Stolz und unvergesslicher Momente. Aus meinem kleinen Jungen ist ein großartiger junger Mann geworden." Lombardi erklärte, wie sehr er ihn liebe und wie stolz er sei, sein Vater zu sein. "Alles Gute mein Großer", wünschte er seinem Sohn. Dazu teilte er ein Babyfoto, das die beiden gemeinsam zeigt - Alessio als Säugling auf dem Bauch seines Vaters, der ihn strahlend ansieht.

Einen Tag vor dem Geburtstag zeigte sich Lombardi in seiner Story noch auf einem "Papa Söhne Date". Zu einer Aufnahme aus einem Restaurant schrieb er, dass Alessio am 19. Juni elf Jahre alt wird. Ihm gehe das "alles zu schnell", klagte er. Lombardi ist dreifacher Vater. Seine beiden jüngeren Söhne Leano (3) und Amelio (1) stammen aus der Beziehung mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa.

Sarah Engels gratuliert ihrem "größten Kämpfer"

Sarah Engels gratulierte Alessio ebenfalls in einer Instagram-Story. Sie wünschte dem "stärksten Jungen und größten Kämpfer meines Lebens" alles Gute zum Geburtstag. "Vor genau 11 Jahren hast du mir das schönste Geschenk gemacht, das man überhaupt bekommen kann: Du hast mich zu deiner Mama gemacht", schrieb die diesjährige ESC-Kandidatin. Damals sei sie überfordert gewesen und habe nicht gewusst, wie das Muttersein funktioniere. "Und ganz ehrlich? Manchmal weiß ich das auch heute noch nicht", ergänzte sie mit einem lachenden Emoji. Doch eines sei ihr schon damals klar gewesen: "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück." Sie liebe ihn so sehr, dass es manchmal schmerze. Für die Sängerin werde er immer ihr Kleiner bleiben, betonte sie.

Zudem gab Engels ihrem Sohn einige Worte für seinen weiteren Weg mit. Er werde viel erleben und auf viele Menschen treffen. Doch egal was passiere: Nichts könne etwas daran ändern, "dass ich dich liebe und immer an deiner Seite bin". Ein Foto zeigt die zweifache Mutter vor der Geburt ihres ersten Kindes auf einem Gymnastikball im Krankenhaus.

Die Eltern trennten sich nach fünf Jahren

Pietro Lombardi und Sarah Engels lernten sich 2011 bei "Deutschland sucht den Superstar" kennen und heirateten 2013. Rund ein Jahr nach der Geburt von Alessio gab das Paar im Oktober 2016 die Trennung bekannt, die Ehe wurde 2019 geschieden. 2020 machte Lombardi seine Beziehung zu Laura Maria Rypa öffentlich. Bis zum Sommer 2025 führten sie eine turbulente On-Off-Beziehung. Engels ist seit 2021 mit dem früheren Fußballspieler Julian Engels verheiratet. Zusammen haben sie eine vierjährige Tochter namens Solea.