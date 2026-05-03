Sie baute ein Imperium aus Tischdecken und Tartelets: Martha Stewart veröffentlicht nun ihr 100. Kochbuch. Das Werk versammelt kulinarische Klassiker und die Geschichten dahinter. Drei Rezepte zum Nachkochen - von Austern bis Mürbegebäck.
Wenn es um stilvolles Gastgebersein geht, kommt man an Martha Stewart (84) kaum vorbei. Kaum eine andere hat es geschafft, aus Tischdecken, Tartelets und Timing eine derart prägende Lebensphilosophie zu formen - und dabei gleich ein ganzes Imperium aufzubauen. Vom Börsenparkett in die Küche, vom Cateringservice zur Selfmade-Milliardärin: Stewarts Karriere ist so außergewöhnlich wie ihr Gespür für Ästhetik und Gastlichkeit. Heute gilt sie vielen als die erste Influencerin überhaupt - lange bevor Social Media existierte.