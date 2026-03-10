Igel nie mit Milch füttern - Katzenfutter lieben sie

Der Igel steht auf der Liste der bedrohten Arten. Bald erwachen sie aus dem Winterschlaf. Silke Schacht, die in Leonberg eine Igel-Pflegestelle betreibt, erklärt, wie man den stachligen Säugern am besten hilft.
Sollten Sie einem Igel am helllichten Tag begegnen, dann handelt es sich um ein Tier in Not. „Igel sind nachtaktiv. Sieht man sie am Tag, ist das definitiv ein Zeichen dafür, dass sie Hilfe benötigen“, sagt Silke Schacht, die seit einem Jahr eine Igel-Pflegestelle in Leonberg-Eltingen betreibt und mehrere Pflegetiere hat. Doch wie hilft man diesen Tieren am besten?