Igel nie mit Milch füttern - Katzenfutter lieben sie

Der Igel steht auf der Liste der bedrohten Arten. Im Herbst fressen sich die Tiere ein Fettpolster für den Winter an. Silke Schacht, die in Leonberg eine Igel-Pflegestelle betreibt, erklärt, wie man den stachligen Säugern am besten hilft.
Sollten Sie einem Igel am helllichten Tag begegnen, dann handelt es sich um ein Tier in Not - oder eines, das vor dem Winter verzweifelt die letzte Chance nutzen muss, um sich zusätzlich Polster anzufressen. „Igel sind nachtaktiv. Sieht man sie am Tag, ist das definitiv ein Zeichen dafür, dass sie Hilfe benötigen“, sagt Silke Schacht, die seit einem Jahr eine Igel-Pflegestelle in Leonberg-Eltingen betreibt und derzeit sechs Pflegetiere hat. Doch wie hilft man diesen Tieren am besten?