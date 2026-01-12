Ex-Bachelor Andrej Mangold hat sich verlobt: Im Malediven-Urlaub ging der Unternehmer vor Freundin Annika Jung auf die Knie. Nach turbulenten Jahren und einer zwischenzeitlichen Trennung wollen die beiden nun gemeinsam in die Zukunft gehen.
Andrej Mangold (38) und Annika "Anni" Jung (34) haben sich verlobt. Der frühere Bachelor stellte die Frage aller Fragen während eines Urlaubs auf den Malediven. Sein Glück teilte Mangold am Montag mit seinen Followern. Zu mehreren Bildern des glücklichen Paares inklusive Klunker schrieb er bei Instagram: "Wenn ein Ja für immer bedeutet" und versah den Post mit dem Datum des Antrags: 11. Januar 2026.