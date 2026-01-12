Ex-Bachelor Andrej Mangold hat sich verlobt: Im Malediven-Urlaub ging der Unternehmer vor Freundin Annika Jung auf die Knie. Nach turbulenten Jahren und einer zwischenzeitlichen Trennung wollen die beiden nun gemeinsam in die Zukunft gehen.

Andrej Mangold (38) und Annika "Anni" Jung (34) haben sich verlobt. Der frühere Bachelor stellte die Frage aller Fragen während eines Urlaubs auf den Malediven. Sein Glück teilte Mangold am Montag mit seinen Followern. Zu mehreren Bildern des glücklichen Paares inklusive Klunker schrieb er bei Instagram: "Wenn ein Ja für immer bedeutet" und versah den Post mit dem Datum des Antrags: 11. Januar 2026.

Schauplatz der großen Frage war die Insel Orivaru im Noonu-Atoll. Annika ahnte davon allerdings nichts. Mangold hatte den Moment bewusst als harmlosen Bootsausflug getarnt. "Sie hatte absolut keine Ahnung, dass dort etwas ganz anderes auf sie wartete!", sagte er später zu "Bild".

Mangold über die Verlobung: "Der schönste Moment meines Lebens"

Als es ernst wurde, überkam ihn selbst die Nervosität, verriet Mangold weiter. "Ich war wie in Trance. Ich weiß nicht, ob ich jemals so nervös war. Als ich angefangen habe zu sprechen, musste ich immer wieder auf meinen kleinen Zettel schauen, auf dem ich mir die wichtigsten Worte zur Sicherheit aufgeschrieben hatte." Der Moment endete mit einem klaren Ja und feuchten Augen. "Es sind wirklich sehr viele Tränen geflossen. Ohne Frage der schönste Moment meines Lebens."

Monatelang habe er sich zuvor Gedanken über einen möglichen Antrag gemacht, verriet Mangold auch. Auch seine Mutter spielte bei der Entscheidung eine wichtige Rolle. "Mama war ganz hingerissen von ihr. Und vielleicht war dieses Gespräch mit ihr der finale Ausschlag für meine Entscheidung."

Dass das Paar ein Happy End bekommen würde, hätte es noch vor einem knappen Jahr wahrscheinlich selbst nicht gedacht. Im Februar 2025 hatten sich Mangold und Jung nach drei Jahren Beziehung getrennt. Vier Monate später folgte die Versöhnung. Rückblickend sagt er: "Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen und haben immer wieder zueinander gefunden. Deshalb möchte ich jetzt mit ihr den Rest meines Lebens verbringen."

Auch Familienplanung ist schon Thema

Konkrete Hochzeitspläne gibt es noch nicht. Wie er seine Rolle als Ehemann versteht, hat Mangold allerdings schon klar formuliert: "Ich möchte zumindest immer für sie da sein, ihr Geborgenheit und Sicherheit bieten und ihr alles ermöglichen, was sie möchte." Der nächste Schritt steht auch bereits im Raum: "Und dann ist hoffentlich bald das Thema Familienplanung an der Reihe. Denn das wollen wir beide, am liebsten ein oder zwei Kinder."