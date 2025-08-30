Am Freitag wäre der Geburtstag des unter tragischen Umständen verstorbenen Liam Payne gewesen. Seine Partnerin Kate Cassidy hat das besondere Datum nicht vergessen - und dem Sänger bewegende Zeilen verfasst.
Der im vergangenen Oktober verstorbene One-Direction-Star Liam Payne (1993-2024) wäre am heutigen 29. August 32 Jahre alt geworden. Zehn Monate nach seinem tragischen Tod hat sich nun Paynes Partnerin Kate Cassidy (26), mit der der Star von Oktober 2022 bis zu seinem Tod liiert war, mit zwei bewegenden Posts auf Instagram zu Wort gemeldet - und private Aufnahmen des Paares geteilt.