Mit der neuen "LOL"-Staffel gibt es ein Wiedersehen mit Torsten Sträter. Im Interview mit spot on news spricht der Comedian über seine Tumorerkrankung - und was ihn zurück auf die Bühne treibt.
Mit der neuen Staffel von "LOL: Last One Laughing", die am 14. Mai auf Prime Video startet, gibt es ein Wiedersehen mit Torsten Sträter (59). Monatelang hatte sich der Dortmunder Kabarettist aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, Mitte April dann die Erklärung: "Dummerweise ist es ein Tumor", schrieb der 59-Jährige auf seiner Homepage.