ICE-Unfall in Stuttgart: „Ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist“

1 „Ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist“: Bei dem ICE-Unfall am Hauptbahnhof in Stuttgart waren vier Menschen verletzt worden. Foto: StZN

Nach einem Unfall eines ICE am Hauptbahnhof in Stuttgart wird deutlich: Der Zusammenstoß mit dem Poller hätte viel schlimmer enden können.











Link kopiert



Bei einem ICE-Unfall am Samstag am Hauptbahnhof in Stuttgart sind vier Menschen verletzt worden, darunter der Lokführer. Doch der Aufprall des Zuges gegen den Poller ist wohl noch glimpflich ausgegangen. Ein Augenzeuge berichtet unserer Redaktion, dass es wohl schlimmer hätte ausgehen können. Es sei „ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist“, sagt der Passagier, der den Unfall im Zug miterlebt hat. „Die Passagiere, die in den Gängen standen um auszusteigen, sind wie Bowling-Pins umgefallen.“