Die Verantwortlichen der Internationalen Bauausstellung IBA ’27 müssen auf ein weiteres Leuchtturmprojekt in Stuttgart mit Plänen und Animationen verweisen: Nachdem die Investoren das Eiermann-Areal in Vaihingen und die Aufsiedlung des EnBW-Geländes am Stöckach nicht stemmen können, wird das Züblin-Parkhaus in der Lazarettstraße auch 2027 noch dieselbe Nutzung haben. Das hat die Stadträte im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik am Dienstag unter „Verschiedenes“ überrascht. Nicht aber die Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle (Grüne), denn sie hatte bereits am Vorabend bei einer Veranstaltung mit am Transformationsprozess Beteiligten im Parkhaus die Botschaft vernommen. Die Stadtverwaltung ist demnach in Verhandlungen mit dem Parkhausbetreiber, dessen Mietvertrag um vier bis fünf Jahre zu verlängern. Als Grund wird genannt, dass die Firma Breuninger, deren schräg gegenüber liegendes Parkhaus dem Haus für Film und Medien weichen muss und sie Ersatz benötige. OB Frank Nopper (CDU) habe die interimsweise Nutzung des Züblin-Parkhauses von zwei Etagen zugesichert, sagt Luigi Pantisano (Linke). Dabei gebe es genügend Parkhäuser in der unmittelbaren Nachbarschaft.