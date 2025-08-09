Hype um Künstliche Intelligenz: Wo die KI Menschen nicht ersetzen kann

Der Hype um Künstliche Intelligenz nervt wie verrückt. Hier kommt ein Loblied auf die Schönheit der menschlichen Zusammenarbeit.
Das aufgeregte Dauerplappern der selbst ernannten „digitalen Alchemisten und Evangelisten“ lässt sich derzeit wie folgt zusammenfassen: In spätestens drei Wochen haben die Maschinen die Herrschaft über uns degenerierte Menschen erlangt. Von Künstlicher Intelligenz gesteuerte, autonom fahrende Robo-Taxen flitzen durch Innenstädte, während hochgerüstete Pflegeroboter der alternden Gesellschaft nicht nur die Schnabeltasse reichen, sondern bei der Gelegenheit gleich die ganze Menschheit versklaven.