Kann ein echter Hurrikan Deutschland erreichen?

1 Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hurrikan Deutschland trifft, ist sehr gering. Foto: OSORIOartist / shutterstock.com

Könnte ein Hurrikan Deutschland erreichen? Wir erklären, warum Hurrikane Europa nur sehr selten treffen.











Hurrikane sind typischerweise Naturphänomene, die wir in Europa eher aus den Nachrichten kennen, wenn sie in den USA oder der Karibik für Verwüstung sorgen. In Europa hingegen treten sie nur selten auf. Tatsächlich ist die direkte Bedrohung durch voll ausgebildete Hurrikane in Deutschland fast ausgeschlossen, da Hurrikane normalerweise nicht in den kühleren Gewässern des Nordatlantiks überleben. Doch die Situation ist komplexer, als es zunächst scheint.