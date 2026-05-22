Beim Hay Festival hat Mike Tindall einen humorvoll-pikanten Satz über Prinz Harry fallen lassen - und nebenbei auch Prinz Andrew nicht verschont.
Beim Hay Festival in Powys hat Mike Tindall (47) für einige der unterhaltsamsten Momente des diesjährigen Literatur- und Kunstfestivals gesorgt - und dabei gleich zwei Royals mit spitzen Kommentaren bedacht. Der frühere englische Rugby-Nationalspieler und Ehemann von Zara Tindall (45), Tochter von Prinzessin Anne (75), trat gemeinsam mit seinen Podcast-Kollegen James Haskell (41) und Alex Payne (45) auf, mit denen er das Format "The Good, The Bad and The Rugby" betreibt.