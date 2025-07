Hulk Hogan: Was ist zur Todesursache bekannt?

1 Hulk Hogan war bekannt für seine großen Auftritte. Foto: AP

Der frühere Wrestling-Star Hulk Hogan ist gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. Wie Polizei und Feuerwehr der Stadt Clearwater (US-Bundesstaat Florida) auf Facebook mitteilten, wurde Terry Bollea – so sein bürgerlicher Name – am Donnerstagmorgen nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus eingeliefert. Einsatzkräfte waren zuvor zu einem Notruf wegen eines Herzstillstands in der Eldorado Avenue am Clearwater Beach gerufen worden. Hogan wurde zunächst vor Ort behandelt und anschließend ins Morton Plant Hospital gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Der Notruf ging um 9:51 Uhr ein.