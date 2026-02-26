Huhn zeigt sich kooperativ: Stuttgarter Polizei rettet Huhn – zum Dank legt es ein Ei
Das Huhn gab sich tiefenentspannt, die Polizei auch. Foto: Polizei Stuttgart

Ein entlaufenes Huhn beschäftigt in Zuffenhausen die Polizei. Die Beamten erleben einen ungewöhnlich reibungslosen Einsatz – mit tierischer Überraschung.

Kleine entlaufene Zweibeiner sind ja hin und wieder ein Fall für die Polizei. Jetzt staunten die Beamten des Polizeireviers 7 in Stuttgart-Zuffenhausen nach eigenen Angaben aber nicht schlecht, als sie mitten in dem Großstadt-Stadtteil ein herrenloses Huhn am Straßenrand beobachteten. Offenbar war es auf Erkundungstour, heißt es in einem Post des Social-Media-Teams der Polizei.

 

Trotz der ungewöhnlichen Herausforderung lief der Einsatz für die Beamten erstaunlich reibungslos ab. „Ein Kollege nahm das Huhn behutsam auf den Arm. Ganz ohne Gegenwehr ließ es sich sichern und sogar fotografieren.“ Der tierische Ausreißer habe sich „kooperativ und tiefenentspannt“ gezeigt – „wie bei einem kleinen Fotoshooting“.

Am Ende gab’s für die Beamten sogar noch ein kleines Dankeschön: Noch im polizeilichen Gewahrsam legte das Huhn ein Ei. Anschließend wurden Huhn und Ei in eine Transportbox gesetzt und dem Tiernotdienst übergeben. Auch wenn der Wert der vorösterlichen Gabe voraussichtlich unter der Bagatellgrenze liege, sagte eine Sprecherin: Sicher ist sicher. Für die Beamten sei es auch so ein schöner Einsatz gewesen.

 