Huhn zeigt sich kooperativ: Stuttgarter Polizei rettet Huhn – zum Dank legt es ein Ei

1 Das Huhn gab sich tiefenentspannt, die Polizei auch. Foto: Polizei Stuttgart

Ein entlaufenes Huhn beschäftigt in Zuffenhausen die Polizei. Die Beamten erleben einen ungewöhnlich reibungslosen Einsatz – mit tierischer Überraschung.











Kleine entlaufene Zweibeiner sind ja hin und wieder ein Fall für die Polizei. Jetzt staunten die Beamten des Polizeireviers 7 in Stuttgart-Zuffenhausen nach eigenen Angaben aber nicht schlecht, als sie mitten in dem Großstadt-Stadtteil ein herrenloses Huhn am Straßenrand beobachteten. Offenbar war es auf Erkundungstour, heißt es in einem Post des Social-Media-Teams der Polizei.