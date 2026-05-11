Horst Haug feiert Geburtstag: Von Blau zu Rot und wieder zurück – Stuttgarter Fußball-Legende wird 80

Sein innerstädtischer Farbenwechsel sorgte einst für Aufsehen. Nun feiert Horst Haug, ein Spielmacher alter Schule bei Kickers und VfB, entspannt seinen 80. Geburtstag.
Der Grund für die Kontaktaufnahme? Ein paar Zeilen für die Zeitung mit Blick auf den runden Geburtstag. „Wenn’s unbedingt sein muss“, erwidert Horst Haug. Nicht gequält. Sondern mit einem Lächeln. Die Aussage zu Beginn des Gesprächs zeigt vielmehr seine Bodenständigkeit und Bescheidenheit, die er sich bis ins hohe Alter bewahrt hat.