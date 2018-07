Horror-Crash auf der A81 Schwerer Unfall mit mehreren Toten und Verletzten

Von red/dpa 21. Juli 2018 - 18:18 Uhr

Auf der A81 ereignete sich ein schlimmer Unfall. Foto: dpa

Schrecklicher Unfall auf der Autobahn 81 im Main-Tauber-Kreis: Bei einem Horror-Crash sterben mindestens vier Menschen. Erste Meldungen der Polizei sprechen von mindestens zehn Verletzten.

Heilbronn - Auf der Autobahn 81 im Main-Tauber-Kreis sind am Samstagnachmittag bei einem schweren Unfall mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Außerdem seien bei dem Unfall mindestens zehn Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Das teilte die Polizei Heilbronn mit. Nach ersten Meldungen der Polizei waren zehn Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Autobahn wurde zwischen Ahorn und Boxberg gesperrt. Vier Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Autobahn weiter gesperrt

Ein Polizeisprecher sprach am Unfallort von einem „riesengroßen Trümmerfeld“ und einem „sehr komplexen Unfallgeschehen“. Auch am frühen Abend waren die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen noch in vollem Gange. Die Autobahn bleibt wohl noch mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr an der Anschlussstelle Ahorn aus.

Die Polizei war gegen 16 Uhr zum Unfallort gerufen worden, insgesamt waren demzufolge rund 100 Kräfte von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Ebenfalls unklar war, ob es weitere Leichtverletzte gab. Mehrere Betroffene wurden vor Ort betreut.

Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch keine näheren Angaben machen. Auch die Opferzahl wurde im Laufe des frühen Abends immer wieder korrigiert.