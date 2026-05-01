Honda, Toyota und Co.: Die japanische Autobranche schafft den Anschluss nicht

Einst als Vorzeigebranche für ihre Innovationen und schlanken Arbeitsprozesse gefeiert, wird die japanischen Autobranche mehr und mehr von der Konkurrenz abgehängt.
Nun zieht es Hanoi wohl doch nicht durch. Die Hauptstadt Vietnams machte vor einigen Monaten weltweit Schlagzeilen, weil sie einen ehrgeizigen Plan verfolgte: Im Zentrum der Metropole, deren Straßen tagtäglich Schwärmen an Mopeds bevölkern, die die Luft verpesten, sollten von Juli an teilweise nur noch E-Mopeds erlaubt sein. Viele Bewohner und Bewohnerinnen waren mit Blick auf die neuen Anschaffungskosten skeptisch, erkannten aber die Notwendigkeit an. Denn bessere Luft wollen alle in Hanoi.