Homestory in Schorndorf: Mit 60 Jahren ins Tiny House – perfekte Verkleinerung, „nur die Badewanne fehlt“

Seit rund einem Jahr ist Ute Zielke glücklich im Tiny House in Schorndorf. Die 60-Jährige wohnt gerne besonders – und allein. Mit Blick auf den Ruhestand wollte sie sich verändern.
Sie wohnt schon gerne besonders. Da macht Ute Zielke keinen Hehl daraus. Zuletzt hat die 60-Jährige allein – beziehungsweise mit Hund Fynn – auf 130 Quadratmetern gewohnt. Mit zwei Bädern, einem Ankleidezimmer. Und das Ganze auf zwei Etagen und mit mehreren Balkons. „Ich arbeite viel und habe es mir immer gerne gut gehen lassen“, sagt Ute Zielke, die als Finanzbuchhalterin tätig ist und Ende 2024 zum zehnten Mal umgezogen ist. Immer wichtig waren ihr an den ganz verschiedenen Wohnorten Helligkeit und offene Räume.