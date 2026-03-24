Homestory in Schorndorf: Mit 60 Jahren ins Tiny House – perfekte Verkleinerung, „nur die Badewanne fehlt“

Seit rund einem Jahr ist Ute Zielke glücklich im Tiny House in Schorndorf. Die 60-Jährige wohnt gerne besonders – und allein. Mit Blick auf den Ruhestand wollte sie sich verändern.

Sie wohnt schon gerne besonders. Da macht Ute Zielke keinen Hehl daraus. Zuletzt hat die 60-Jährige allein – beziehungsweise mit Hund Fynn – auf 130 Quadratmetern gewohnt. Mit zwei Bädern, einem Ankleidezimmer. Und das Ganze auf zwei Etagen und mit mehreren Balkons. „Ich arbeite viel und habe es mir immer gerne gut gehen lassen“, sagt Ute Zielke, die als Finanzbuchhalterin tätig ist und Ende 2024 zum zehnten Mal umgezogen ist. Immer wichtig waren ihr an den ganz verschiedenen Wohnorten Helligkeit und offene Räume.

Ein Konzept, das die 60-Jährige nun auch in Zuhause Nummer 10 umgesetzt hat. Glasfronten zum Aufschieben, ein offener Wohn-Essbereich, von dem nur Bad und Büro separat abgehen, lassen ihr neues Zuhause weiträumig, hell und luftig wirken. Und das, obwohl es eigentlich ziemlich klein ist – abgesehen von der Aufteilung hat sich nämlich ganz schön viel verändert. Denn die Frau, die bisher im Raum Esslingen gewohnt hat, ist in ein Tiny House im Schorndorfer Stadtteil Haubersbronn (Rems-Murr-Kreis) gezogen. Um es nicht zu übertreiben, hat sie sich vor rund einem Jahr für ein etwas größeres Minihaus mit 59 Quadratmetern entschieden.

Zwei Schiffscontainer aus Stahl – das neue Zuhause von Ute Zielke ist wieder besonders

Zwei Schiffscontainer aus Stahl – produziert von einem schwedischen Unternehmen in Polen – wurden damals in die Schorndorfer Tiny-House-Siedlung im Stadtteil Haubersbronn geliefert und aufgestellt. Insgesamt 110.000 Euro hat Ute Zielke für ihren Wohntraum bezahlt – und die Entscheidung keinen Tag bereut. „Ich konnte Ballast abwerfen, lebe autark und weiter besonders. Gerade mit Blick auf den Ruhestand war die Verkleinerung genau das Richtige.“

Die Zelte in Deizisau (Kreis Esslingen) abzubrechen, sei dennoch ein Schritt gewesen, für den es ordentlich Mut gebraucht habe. „Aus meinem Umfeld habe ich überwiegend Positives gehört, aber vielleicht haben die Leute ihre Meinung auch einfach für sich behalten“, sagt Ute Zielke und grinst. Sie wirkt nicht wie jemand, der sich groß darum schert, was andere denken. Außerdem ist sie sich sicher: „Die Zeiten, in denen Tiny-House-Bewohner gleichzusetzen waren mit Hippies und Aussteigern, sind rum. Ich werde oft gefragt, wie es so ist, in einem Tiny House. Da ist viel Interesse.“

„Ich hänge nicht an Sachen“

Und Ute Zielke erzählt gerne davon, wie es sich dort so lebt. Bevor sie loslegt, macht sie sich aber noch schnell einen Kaffee und nimmt dann in einem der Sessel Platz. Die Couch ist belegt. Dort hat es sich Fynn der Länge nach bequem gemacht. Der englische Windhund ist ganz schön groß, was mit ein Grund dafür war, warum Ute Zielke ihren heißgeliebten Sportwagen – einen McLaren – verkauft hat. „Auch da liebe ich das Besondere, aber Fynn hat nicht mehr reingepasst, also musste ich mich von einem meiner zwei Autos trennen, was mir nicht leicht fiel, auch wenn mir Statussymbole nicht mehr so wichtig sind.“

Geschmackvoll und nicht überladen – Ute Zielke mag es aufgeräumt und „clean“. Foto: Simone Käser

Deutlich einfacher als den Sportwagen herzugeben, war es für die 60-Jährige, die einen Sohn und durch ihn ein Faible für American Football hat, sich von der schicken großen Wohnung und den vielen Dingen im Keller zu trennen. „Ich hänge nicht an Sachen. Ich habe nur einige ganz wenige Babysachen aufgehoben, sonst hab ich alles weggegeben.“ Eine gute Voraussetzung für den Umzug ins Tiny House, denn dort hat Ute Zielke dank nicht vorhandener Kellerräume kaum Lagerfläche – aktuell nutzt sie die Garage als Abstellraum.

In einem großen Schrank und in Schubladenelementen, die den Schlaf- vom Wohnbereich abtrennen, befinden sich ihre Klamotten. Längst nicht alles davon braucht die Frau, die für sich wohl das Motto „Lebe lieber ungewöhnlich“ verinnerlicht hat. „Ich mache mein Ding. Gerade habe ich eine Buchung für Amerika fix gemacht und werde mir dort den Super Bowl anschauen.“ Abgesehen von solchen Erlebnissen ist Ute Zielke auch gerne für sich, geht mit Fynn raus und genießt von ihrer Dachterrasse aus den Weitblick. „Das brauche ich“, sagt sie, lacht und schnappt sich den Schlüssel. Los geht’s auf besagte Dachterrasse. Fynn muss drinnen warten und jault in den höchsten Tönen, während sein Frauchen frische Luft schnappt und gesteht, dass sie hier bisher zu wenig war. „Ich arbeite einfach zu viel.“

Dabei würde sich der Aufstieg durchaus häufiger lohnen: Die Siedlung liegt idyllisch im Grünen. Bäume, Wiesen und mitten drin die Tiny Häuser – alle unterschiedlich in ihrer Bauweise. Ute Zielke wollte auf keinen Fall eines aus Holz und hat sich deshalb für Schiffscontainer entschieden. Vor einer der aufschiebbaren Glasfronten halten drei Erdmännchen Wache. „Ich habe es sehr aufgeräumt und mag es clean, aber die bunten Figuren eines Künstlers haben mir sofort für hier gefallen. Ich fühle mich einfach pudelwohl.“

Das Tiny House waren füher Schiffscontainer. Oben drauf – eine Dachterrasse mit Weitblick in die Natur. Foto: Käser

Einen Wermutstropfen gibt es

Die Entscheidung, in ein Tiny House zu ziehen, fiel schleichend. Ute Zielke beschäftigte sich immer mehr mit dieser Wohnform und erhielt dann vom Hausmeister an ihrem Arbeitsplatz in Esslingen den entscheidenden Tipp für die Siedlung in Schorndorf. „Ich wusste gleich, das passt für mich. Ich habe mein Minihaus dann mit einer Firma entworfen und das Grundstück ist gepachtet.“

Einziger Wermutstropfen: Der Pachtvertrag läuft nur zehn Jahre. Was danach ist, weiß Ute Zielke noch nicht. Im Prinzip könnte sie mit ihrem 12,50 Meter langen und 5 Meter breiten Minihaus umziehen – auf den Rems-Murr-Kreis ist sie nicht festgelegt. „Ein Grundstück am Berg wäre mein Traum“, sagt die 60-Jährige, die weiß, wie rar die Tiny-House-Plätze sind und sich deshalb jetzt schon umhört.

Vielleicht richtet sie sich dann auch noch mal ganz anders ein, schließlich sagt Ute Zielke voller Stolz: „Ich liebe es, Ikea-Schränke aufzubauen.“ Nur eine Sache wird wohl nach wie vor nicht reinpassen – eine Badewanne. Die vermisst die 60-Jährige schon manchmal. Aber sie hat sich natürlich längst einen Plan B überlegt. „Wenn der Wunsch zu baden zu groß wird, miete ich mich in einem Spa in Esslingen ein. Und dann ist auch wieder gut, denn sonst fehlt mir hier gar nichts.“