Homestaging: Wie Silvia Keck aus Steinheim für bessere Chancen beim Immobilien-Verkauf sorgt

Wenn die Immobilie zum Dauerinserat wird – kommt sie ins Spiel. Silvia Keck ist Homestagerin und zeigt, wie sich die Verkaufschancen durch gezielte Gestaltung erhöhen lassen.
Frau B. aus dem Raum Stuttgart ist verzweifelt. Monatelang versucht sie, ihre Dachgeschosswohnung zu verkaufen – mit professionellem Makler, ansprechender Anzeige und guten Argumenten: gepflegte Ausstattung, tolle Lage, Einbauküche inklusive. Aber auch mit einigen Herausforderungen: rund 90 Stufen vom Garagenplatz bis zur Wohnungstür, ein Balkon, der fast schon als Nische durchgeht, und sommerliche Temperaturen, die sich in den Räumen stauen. Der Maklervertrag läuft aus, die Frustration bei Frau B. ist groß.