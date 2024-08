Home & Garden in Stuttgart: Das bietet die beliebte Gartenmesse am Schloss Solitude

9 Bei der Home & Garden zeigen insgesamt 119 Aussteller ihre Produkte. Foto: Andreas Rosar

Liebhaber schöner Gartensachen aufgepasst: Eine Messe rund um das Stuttgarter Ausflugsziel lässt die Interieurherzen höher schlagen. Die dritte Auflage der Home & Garden läuft noch bis Sonntag.











Zum dritten Mal verwandelt sich das Schloss Solitude zum Schauplatz der Home & Garden Messe. Zu kaufen und zu bestaunen gibt es hier für die Besucherinnen und Besucher alles aus den Bereichen Interieur und Garten. Aber auch Mode und Kulinarik wartet an den Ständen auf die kaufkräftige Kundschaft. Rund um das Rokokoschloss haben die 119 Aussteller seit Donnerstagvormittag ihre Stände geöffnet. Sie bespielen die Wiese und die Pflastersteine und laden dazu ein, um das Schloss zu flanieren: „Die Vielfalt des Geländes ist hier wirklich toll. Außerdem ist das Schloss ein beliebtes Ausflugsziel in der Gegend. Viele Menschen mögen das Ambiente hier. Das macht es zum perfekten Ort für unsere Messe“, so Martin Schmidt, Geschäftsführer der Home & Garden Event.