Hollywood-Legende: SAG-AFTRA ehrt Harrison Ford für sein Lebenswerk

Harrison Fords Lebenswerk wird nächstes Jahr mit dem SAG-AFTRA Life Achievement Award geehrt, wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet. Die Auszeichnung wird im Rahmen der 32. The Actor Awards, ehemals SAG Awards, verliehen. Der Preis würdigt Schauspieler, die mit ihrem Lebenswerk "die höchsten Ideale des Schauspielerberufs" verkörpern. Die Preisverleihung findet am Sonntag, dem 1. März 2026, im Shrine Auditorium & Expo Hall statt und wird live auf Netflix übertragen.

"Harrison Ford (83) ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit - ein Schauspieler, dessen ikonische Rollen die Weltkultur nachhaltig geprägt haben", erklärte Sean Astin (54), Präsident von SAG-AFTRA. "Es ist uns eine Ehre, eine echte Legende zu ehren, deren Einfluss auf unsere Kunst bis heute fortbesteht."

Ford äußert sich zu der Auszeichnung

Ford zeigt sich dankbar: "Ich fühle mich zutiefst geehrt, nächstes Jahr mit dem SAG-AFTRA Life Achievement Award ausgezeichnet zu werden. Die Anerkennung durch meine Schauspielkollegen bedeutet mir sehr viel. Ich habe den größten Teil meines Lebens an Filmsets verbracht, durfte mit außergewöhnlichen Schauspielern und Crews arbeiten - und bin zutiefst dankbar, Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft zu sein."

Die Auszeichnung von SAG-AFTRA gehört zu einer Reihe bedeutender Ehrungen, die Ford im Laufe seiner Karriere erhalten hat. Darunter eine Oscar-Nominierung als bester Schauspieler im Jahr 1986 für "Der einzige Zeuge", der Critics Choice Career Achievement Award (2024), der Cecil B. DeMille Award (2002) sowie der AFI Life Achievement Award (2000).