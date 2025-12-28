Jamie Lee Curtis verdankt ihrer Mutter eine unbeschwerte Kindheit. Die Hollywood-Ikone Janet Leigh lehnte ein Vorsprechen ihrer damals zwölfjährigen Tochter für den Horrorfilm "Der Exorzist" kategorisch ab.
Jamie Lee Curtis (67) hätte beinahe in einem legendären Horrorfilm mitgespielt. Die Oscarpreisträgerin verriet in der "Drew Barrymore Show" eine erstaunliche Anekdote aus ihrer Jugend: Mit gerade einmal zwölf Jahren stand sie kurz davor, für eine der ikonischsten Horrorfilm-Rollen der Filmgeschichte vorzusprechen.