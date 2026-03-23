Der Taxiverband fordert politische Unterstützung. Ansonsten fürchtet die Branche großen Aderlass. Die Mehrkosten durch den Iran-Krieg können nicht an Fahrgäste weitergegeben werden.
Das Taxigewerbe schlägt Alarm. Angesichts der explodierenden Spritpreise durch den Iran-Krieg stehe man unter extremem Druck. „Lange können wird das nicht mehr durchhalten“, sagt Tolga Karakas, der Vorstandsvorsitzende des Taxiverbandes Stuttgart. Die Branche fordert daher Unterstützung von der Politik. Ansonsten wird eine Welle an Insolvenzen befürchtet.