Die Kitagebühren in Esslingen sind verhältnismäßig hoch – zu hoch, sagen einige Eltern. Sie durften nun bei Oberbürgermeister Matthias Klopfer vorsprechen.
Der Unmut ist groß. Das geäußerte Verständnis auch. Doch es passiert kaum etwas. Seit vielen Monaten setzt sich der Esslinger Mikail Doganay für niedrigere Kitagebühren in der Stadt ein. Der Familienvater sprach mit Elternvertretern, zu den Fraktionen im Gemeinderat und startete eine Unterschriftensammlung – auch wir berichteten über das Bürgeranliegen „Faire Beiträge für alle. Stoppt die finanzielle Überforderung von Eltern in Esslingen!“