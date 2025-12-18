Steuern und Gebühren steigen, Kinderbetreuung und Annehmlichkeiten werden gekürzt: Die Gemeinde Hemmingen hat ein üppiges Sparpaket auf den Weg gebracht.
Das üppige Sparpaket war schnell geschnürt. Einmütig wie selten fällte der Hemminger Gemeinderat angesichts der Geldnot der Gemeinde kurz vor Weihnachten unbequeme Entscheidungen, die die Bürger treffen: Auf sie kommen Steuererhöhungen und Einschnitte in den Bereichen Soziales, Bildung und Betreuung zu. Investitionen sind gestrichen oder geschoben.