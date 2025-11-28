Die Degerlocher wollen auch ohne ihre Topscorer den Verbleib in der Hallenbundesliga sichern. Zum Auftakt am Samstag gibt es ein Wiedersehen. Auch die Zweitliga-Frauen starten.

Das Wiedersehen verdeutlicht die neuen Vorzeichen bei den Männern des HTC Stuttgarter Kickers: Zum Saisonauftakt in der Hallenhockey-Bundesliga an diesem Samstag (14 Uhr) gastiert Lucca Epple mit dem Münchner SC an der Hohen Eiche – jener Epple, der in der vergangenen Winterrunde noch einer der Schlüsselspieler bei den Degerlochern war. Mittlerweile ist der Stürmer wie auf dem Feld auch in der Halle nach Bayern gewechselt und hinterlässt bei seinem Jugendverein eine schwer zu schließende Lücke.

Vor Jahresfrist trug Epple mit zehn Saisontreffern maßgeblich zum HTC-Klassenverbleib bei. Noch wichtiger war Sten Brandenstein, der seit Sommer ebenfalls weg ist (zum Crefelder HTC). Er schoss in zehn Spielen sogar 27 Tore. Entsprechend anspruchsvoll wird die jetzige erneute Aufgabe „Nichtabstieg“. „Wir müssen das in der Breite auffangen“, sagt der Kapitän Richard Bremges. Auf dem Feld habe es bereits gut funktioniert. Dort belegen die Stuttgarter nach der Hinrunde den soliden vierten Platz in der 2. Bundesliga Süd. In der Halle wiegt der Verlust der beiden Topspieler aber schwerer. Denn statt zehn Feldspielern sind es dort nur jeweils fünf.

Einige Hoffnungen ruhen auf zwei Zugängen: So ist Franz Wüterich für die Hallenrunde aus den Niederlanden zurückgekehrt. Und dann ist da noch Jean-Paul Brix. „Von ihm erwarten wir viel“, sagt Bremges. Der Namibier wird jedoch erst in zwei Wochen zum Team stoßen. Die Saisonvorbereitung verlief einstweilen auch so gut, was auch am Trainer Tin Matkovic liegt. Der Kroate hatte nach dem Wechsel vom Feld in die Halle konsequent aussortiert, um die Qualität im Training zu steigern. „Die harte Schiene in der Kommunikation, die bleibt, das ist sein Stil“, berichtet Bremges. Jedem Spieler sei seine Rolle im Kader klar mitgeteilt worden.

Bremges’ Prognose für die Saison: „Es kann alles passieren von ‚Es entscheidet sich am letzten Spieltag’ bis zu ‚Wir starten gegen München mit drei Punkten und erarbeiten uns dadurch Selbstvertrauen und eine geile Saison.’“ Mit den Play-offs rechnen die Stuttgarter jedoch nicht. Als Favoriten für die Teilnahme am Viertelfinale gelten aus der Südgruppe der Mannheimer HC und der TSV Mannheim. Einzig der Münchner SC könnte den beiden gefährlich werden. Die Kickers müssen sich voraussichtlich vor allem gegen den SC Frankfurt und den Aufsteiger HC Ludwigsburg behaupten.

Kickers-Frauen wollen sich nach dem Aufstieg beweisen

Direkt nach den Männern starten die Kickers-Frauen gegen den SB DJK Rosenheim in ihre Zweitliga-Runde (Samstag, 16 Uhr). Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr geht es auch für sie vor allem um den Klassenverbleib. „Wir wollen zeigen, was in uns steckt, und beweisen, dass wir in dieser Liga absolut mithalten können“, sagt die Spielführerin Franziska Pierer von Esch.

Die Zweiliga-Damen des HTC Stuttgarter Kickers. Foto: Leon Tacke

Im Vergleich zur vorherigen Hallensaison, als die Stuttgarterinnen bereits zwei Spieltage vor Schluss den Aufstieg aus der 1. Regionalliga klar machten, müssen sie anfangs auf einige wichtige Spielerinnen verzichten. Lina Vollrath, Jette Kurz und Antonia Halder sind aktuell noch im Ausland und stoßen erst später dazu. Derweil kehrt die Torhüterin Alexandra Pollex für die Hallensaison zurück. Ebenfalls wieder im Kickers-Trikot spielt für die Winterrunde Nadija Chmiel. Die langjährige Kapitänin läuft in der Feldrunde für den DSD Düsseldorf auf, gibt aber nun ein Gastspiel bei ihrem Heimatverein. Externe Neuzugänge sind Marlies Gaider (SV Arminen Wien), Lene Bode (TV Ratingen) sowie Merle Wahlster (1. Hanauer THC). „Insgesamt freuen wir uns auf die Herausforderung, uns in einer anspruchsvolleren Liga beweisen zu können“, sagt Pierer von Esch.

Eckdaten Männer

Zugänge

Thomas Dauphin (Konstanz), Fritz Wüterich (Niederlande), Timm Berger (Rückkehr nach Staatsexamen), Jean-Paul Brix (Namibia)

Abgänge

–

Kader

Tor: Ole Steinbrink, Max Bachmann, Fabian Ober, Jye Clark; Abwehr: Richard Bremges, Paul Breuling, Nick Haller, Thomas Dauphin, Lenn Postma, Noa Sluga, Mittelfeld/Sturm: Fritz Wüterich, Timm Berger, Jean-Paul Brix, Nico Vogt, Flo Bauer, Marc Hohmann, Leo Oberländer, Andrej Zidanic, Kai Schewe, Carl-Ferdinand Gramann, Sol Kim

Trainer

Tin Matkovic (seit Juli 2025)

Spielstätte

Bopseräcker 1, 70597 Stuttgart

Saisonziel

Klassenerhalt (Platzierung in der vergangenen Saison: 4. Staffel Süd).