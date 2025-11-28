Die Degerlocher wollen auch ohne ihre Topscorer den Verbleib in der Hallenbundesliga sichern. Zum Auftakt am Samstag gibt es ein Wiedersehen. Auch die Zweitliga-Frauen starten.
Das Wiedersehen verdeutlicht die neuen Vorzeichen bei den Männern des HTC Stuttgarter Kickers: Zum Saisonauftakt in der Hallenhockey-Bundesliga an diesem Samstag (14 Uhr) gastiert Lucca Epple mit dem Münchner SC an der Hohen Eiche – jener Epple, der in der vergangenen Winterrunde noch einer der Schlüsselspieler bei den Degerlochern war. Mittlerweile ist der Stürmer wie auf dem Feld auch in der Halle nach Bayern gewechselt und hinterlässt bei seinem Jugendverein eine schwer zu schließende Lücke.