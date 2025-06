Hockey: HTC Stuttgarter Kickers: Der Top-Torjäger verabschiedet sich

1 Letzter Auftritt an der Hohen Eiche: Sten Brandenstein (links) hat sich für einen Vereinswechsel entschieden. Foto: Günter Bergmann

Sten Brandenstein wechselt vom HTC Stuttgarter Kickers zum deutschen Hockey-Meister Crefelder HTC. Im aktuellen Gipfelduell gehen er und sein Team leer aus.











Schon vor der 0:2-Niederlage im Spitzenspiel der zweiten Hockey-Bundesliga Süd gegen den Tabellenführer SC 1880 Frankfurt am Samstag war klar, dass der HTC Stuttgarter Kickers in dieser Saison nicht mehr in die erste Liga aufsteigen kann. Und ob der nun Dritte von der Hohen Eiche in den kommenden Jahren noch einmal in die Nähe des Aufstiegsplatzes kommen wird, ist mit einem dicken Fragezeichen zu versehen. Denn der Verein steht aufgrund des bevorstehenden Abgangs mehrerer erfahrener Leistungsträgen vor einem Umbruch.