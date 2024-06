1 Benningen ist nur noch über Hoheneck erreichbar. Foto: Werner Kuhnle

Die Situation in Remseck und Steinheim ist offenbar derzeit unberechenbar. Die Evakuierung eines Pflegeheims wird derzeit geprüft.











Vor etwa vier Jahren Dietmar Allgaier sein Amt als Landrat an. Mit Starkregenereignissen innerhalb der Kreisgrenzen hatte er in dieser Zeit zwar immer wieder zu tun. Die aktuelle Situation ist für Allgaier jedoch ein Novum – und sie bereitet ihm große Sorgen. „Wir haben es jetzt mit einer klassischen Hochwasserlage zu tun – also mit einer kommunenübergreifenden Bedrohung“, sagte Allgaier am Sonntagmittag im Gespräch mit unserer Zeitung.