Hochschul-Ranking: Uni Stuttgart unter den besten Hochschulen weltweit

Das „Center for World University Rankings“ (CWUR) hat seine jährliche Bewertung der besten Universitäten weltweit veröffentlicht. Während die Spitzenplätze, belegt von US-amerikanischen und britischen Elite-Universitäten wie Harvard (Platz 1), dem Massachusetts Institute of Technology (Platz 2), Stanford (Platz 3) und Cambridge (Platz 4), kaum überraschen, geht auch die Universität Stuttgart mit Erfolg aus dem Rennen hervor.

Analysiert wurden Leistungen von fast 21.500 Universitäten weltweit. In der Kategorie „Lehre“, die die Qualität der akademischen Ausbildung bewertet, belegt die Universität Stuttgart Platz 133 und gehört damit zu den besten 0,6 Prozent der Hochschulen weltweit. Dass die Ausbildung in Stuttgart häufig mit Erfolg im späteren Berufsleben gekrönt ist, zeigt auch das Ranking zur Anzahl der Führungspositionen, also dem akademischen Erfolg der Alumni. In dieser Kategorie belegt die Hochschule Rang 431 und zählt damit zu den besten zwei Prozent der Universitäten weltweit.

Uni Stuttgart bei Lehre und Forschung vorne

Doch auch was das Thema Forschung angeht, kann die Uni Stuttgart im internationalen Vergleich mithalten. Mit ihren wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Artikeln in Fachzeitschriften und der Häufigkeit, mit der diese zitiert werden, landet die Universität im Ranking auf Platz 584 – damit ist sie unter den besten 2,7 Prozent weltweit.

Auf das Jahr 2025 gesehen erreichte die Universität Stuttgart damit insgesamt eine bemerkenswerte Platzierung im internationalen Vergleich. Mit Rang 555 von 21.462 Hochschulen weltweit gehört sie zu den besten 2,6 Prozent.

Bereits im Jahr 2024 war die Uni Stuttgart erfolgreich aus dem Ranking hervorgegangen – damals belegte sie Platz 528 von insgesamt knapp 21.000 bewerteten Universitäten – und kann so ihre Rolle in der internationalen Studienlandschaft behaupten.

„Das erneut sehr gute Abschneiden der Uni Stuttgart in diesem internationalen Ranking freut uns sehr. Besonders stolz sind wir dabei auf den Erfolg unserer Absolventinnen und Absolventen, deren akademischer und beruflicher Erfolg durch das Ranking besonders gewürdigt wird“, sagt Professor Peter Middendorf, Rektor der Uni Stuttgart.

Unis in Baden-Württemberg können mithalten

Mit Blick auf baden-württembergische Hochschulen im Jahr 2025 sticht die Universität Heidelberg heraus. Auf das Jahr 2025 gesehen belegte sie im Ranking Platz 72 und gehört damit zu den besten 0,4 Prozent der Hochschulen weltweit. Einen ebenfalls hohen Rang erreicht die Universität Tübingen – sie landet im CWUR-Ranking auf das Jahr gesehen auf Platz 120 im internationalen Vergleich, dicht gefolgt von der Universität Freiburg (Platz 137).

Und auch deutschlandweit können sich die Ergebnisse des Rankings sehen lassen. Von deutschen Hochschulen schnitten im Jahr 2025 die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (Platz 50), die Humboldt-Universität in Berlin (Platz 58) sowie die Freie Universität Berlin (Platz 59) und die Technische Universität München (Platz 77) am besten ab.

So ergibt sich das Ranking

Das „Center for World University Rankings“ (CWUR), mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, analysiert jährlich die Leistungen von fast 21.500 Universitäten weltweit. Dabei basieren die Bewertungen dieses Rankings nicht auf Umfragen oder eigenen Angaben der zu analysierenden Universitäten, sondern auf objektiven Indikatoren wie der Forschungsleistung (40 Prozent), der Qualität der Lehre (25 Prozent), der Fakultäten (10 Prozent) und darauf, wie viele Alumni in Top-Positionen tätig sind (25 Prozent).