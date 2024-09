Hochbetagten-Statistik: 25 Prozent mehr Hundertjährige in Deutschland

1 In Deutschland leben immer mehr 100-Jährige. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Dass Deutschland altert, zeigt sich auch an einer wachsenden Zahl von Hundertjährigen. Laut Zensus 2022 waren zum Stichtag im Mai 2022 mindestens 16.800 Bürger und Bürgerinnen in Deutschland 100 Jahre alt oder älter. Beim vorausgegangenen Zensus 2011 waren es nur 13.400 gewesen. Das entspricht einer Zunahme von 25 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.