Hobbit folgt auf Nanny: Sean Astin neuer Präsident der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA

37 Jahre nach seiner Mutter Patty Duke wurde Sean Astin zum Präsidenten der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA gewählt. Der "Herr der Ringe"-Star gewann mit fast 80 Prozent der Stimmen und will die 160.000 Mitglieder starke Organisation aus schwierigen Zeiten führen.
Eine Familientradition setzt sich fort: Sean Astin (54) ist am Freitag mit überwältigender Mehrheit zum neuen Präsidenten der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA gewählt worden. Der 534-jährige "Herr der Ringe"-Star tritt damit in die Fußstapfen seiner Mutter Patty Duke, die vor 37 Jahren dasselbe Amt innehatte. Mit fast 80 Prozent der Stimmen setzte sich Astin deutlich gegen seinen Kontrahenten Chuck Slavin durch, der lediglich etwas mehr als 20 Prozent erhielt, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.