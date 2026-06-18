Eine Hitzeglocke über Stuttgart hätte gravierende Auswirkungen. Die Stadt versucht, sich auf ein solche Szenarien vorzubereiten. Dazu gehören auch rechtzeitige Warnungen - wie aktuell.
Die Stadt Stuttgart warnt aktuell vor Kreislaufproblemen, Dehydrierung und Gefährdung besonders für Ältere, Kranke, Säuglinge und Menschen, die im Freien arbeiten: Der Stadt stehen heiße Tage und heiße Nächte bevor. "Besonders belastend sind sogenannte Tropennächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken", sagt Professor Stefan Ehehalt, der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts.