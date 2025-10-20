Hitzeschutz in Stuttgart: Stadt verkauft teure Schirme als Einsparung – Stuttgarter schaltet OB Nopper ein

Ein Stuttgarter will wissen, warum die Stadt für eine halbe Million Euro Sonnenschirme geliehen und so viel Geld verschleudert habe. Die Antwort? „An Dreistigkeit nicht zu überbieten.“
Trotz der herbstlichen Temperaturen kann Gerhard Goller die Sache mit den sinnlosen Sonnenschirmen in Stuttgart nicht abhaken. Er nennt die Angelegenheit eine „Realsatire“. Goller meint die rund zwei Dutzend Sonnenschirme, die sich die Stadt Stuttgart in den Sommern 2024 und 2025 geliehen hatte, um mehrere Plätze in der Hitzeperiode zu beschatten – für insgesamt circa eine halbe Million Euro.