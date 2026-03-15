Hitzeschutz in Stuttgart: Einzigartiger Sonnenschutz in Stuttgart – wo bald erste Ecotriis „wachsen“

Zwei Stuttgarterinnen haben einen innovativen Sonnenschirm erfunden: den Ecotrii. Nun steht fest, an welchen Ort die ersten Exemplare Schatten spenden werden.
Bald dürften die Ideengeberinnen des innovativen Schattenspenders einen Schritt näher am Ziel sein. Um die gesamte Förderung von insgesamt 104.000 Euro aus dem Klima-Innovationsfonds der Stadt Stuttgart zu bekommen, müssen die Erfinderinnen ihren „Ecotrii“ an mindestens fünf Orten in Stuttgart im öffentlichen Raum aufstellen. Der Standort für die ersten beiden Exemplare ist nun gefunden.