Es war ein erfolgreicher erster Tag, aber die Hitze hat Mensch und Technik an die Grenzen geführt. Deshalb findet das Kessel-Festival am Samstag in Stuttgart nicht statt.
Noch nie sei ihm eine Entscheidung so schwer gefallen, sagt Christian Doll, einer der Veranstalter des Kessel-Festivals. Doch man habe sich entschieden, das Festival in Stuttgart abzubrechen. Obwohl Tag eins mit Nina Chuba als Höhepunkt äußerst erfolgreich war. 30.000 Menschen kamen. Trotz der Hitze waren wenig Hilfeleistungen nötig. Die Besucher waren vernünftig, schützten sich.